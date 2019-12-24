• Средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях по итогам второй декады декабря составила около 6,06% против 6,13% за первую декаду месяца. Последние данные мониторинга максимальных ставок крупнейших банков опубликованы во вторник на сайте Центробанка. Максимальная ставка по вкладам росла на протяжении более чем полугода начиная с августа 2018-го, но после локального пика в середине марта этого года стал очевиден перелом тренда — ставка глобально снижалась.



• Курс доллара может немного снизиться в следующем году, полагают аналитики Deutsche Bank, Goldman Sachs, Bank of New York Mellon, BlackRock. Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, составленному Bloomberg, курс евро вырастет с текущих 1,1 доллара до 1,16 доллара к концу 2020 года: 2019-й прошел под знаком боязни глобальной рецессии, что стимулировало приток средств в доллар и номинированные в нем активы, но беспокойство по поводу ситуации в мировой экономике уменьшается, а Федеральная резервная система США (ФРС) не планирует менять процентные ставки.



• «Яндекс» и два крупнейших российских кредитных бюро запустили новый проект по оценке заемщиков — физических лиц: их скоринговый балл может оцениваться в том числе с помощью данных, которые собирает «Яндекс», пишут СМИ со ссылкой на два источника на рынке. Аналогичный проект у «Яндекса» есть с бюро кредитных историй (БКИ) «Эквифакс». Обезличенные данные обрабатываются алгоритмами автоматически и находятся исключительно в закрытом контуре «Яндекса», а по итогам анализа партнер получает только одно число — результат оценки, отметил представитель «Яндекса».

• В России может появиться единый идентификационный код счетов как для граждан, так и для корпораций, пишут СМИ, ссылаясь на источники. Пока готовой концепции ID счетов россиян нет, ЦБ обсуждает вопрос с участниками финрынка. Один из возможных вариантов — присваивать каждому физическому или юридическому лицу особый код, который будет ассоциироваться со всеми принадлежащими ему счетами, независимо от банка. Такой ID сможет заменить номер телефона в системах быстрых платежей.