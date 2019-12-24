В России может появиться единый идентификационный код счетов — как для граждан, так и для корпораций, пишут «Известия» , ссылаясь на источники. Пока готовой концепции ID счетов россиян нет — ЦБ обсуждает вопрос с участниками финрынка. Один из возможных вариантов — присваивать каждому физическому или юридическому лицу особый код, который будет ассоциироваться со всеми принадлежащими ему счетами, независимо от банка. Такой ID сможет заменить номер телефона в системах быстрых платежей, отметил собеседник издания.

По словам другого источника, в регуляторе есть как сторонники, так и противники введения единого идентификатора. Часть специалистов считают новацию преждевременной, поскольку это потребует пересмотра всей системы анализа, структурирования данных, которые поступают в ЦБ от поднадзорных ему организаций. Другие эксперты Банка России уверены, что в условиях цифровизации привязать идентификатор к системе бухучета — не проблема. Дело коснется скорее разработки новых IT-алгоритмов, чем тотального пересмотра системы отчетности.

По мнению экспертов, внедрять универсальный идентификатор в России и на пространстве ЕАЭС и СНГ необходимо. Сейчас клиент сталкивается со значительными сложностями при переходе из одного банка в другой. Ему необходимо заново проходить процедуры идентификации, оформлять и согласовывать те же продукты, предоставлять данные по своей платежеспособности. Введение единого идентификационного кода, особенно если это сделать по международным стандартам (IBAN), будет означать, что клиенту потребуется лишь один раз войти в банковскую среду, а затем уже он сможет свободно по ней перемещаться, осуществлять международные платежи и расчеты с минимальными ошибками и издержками за счет автоматизации обработки, поясняют эксперты. Также с введением идентификатора отпадет необходимость раздувать штат бухгалтеров, которые следят за правильностью заполнения платежных поручений, что позволит снизить издержки на оформление переводов.