В России может появиться единый идентификационный код счетов — как для граждан, так и для корпораций, пишут «Известия», ссылаясь на источники. Пока готовой концепции ID счетов россиян нет — ЦБ обсуждает вопрос с участниками финрынка. Один из возможных вариантов — присваивать каждому физическому или юридическому лицу особый код, который будет ассоциироваться со всеми принадлежащими ему счетами, независимо от банка. Такой ID сможет заменить номер телефона в системах быстрых платежей, отметил собеседник издания.
По словам другого источника, в регуляторе есть как сторонники, так и противники введения единого идентификатора. Часть специалистов считают новацию преждевременной, поскольку это потребует пересмотра всей системы анализа, структурирования данных, которые поступают в ЦБ от поднадзорных ему организаций. Другие эксперты Банка России уверены, что в условиях цифровизации привязать идентификатор к системе бухучета — не проблема. Дело коснется скорее разработки новых IT-алгоритмов, чем тотального пересмотра системы отчетности.
По мнению экспертов, внедрять универсальный идентификатор в России и на пространстве ЕАЭС и СНГ необходимо. Сейчас клиент сталкивается со значительными сложностями при переходе из одного банка в другой. Ему необходимо заново проходить процедуры идентификации, оформлять и согласовывать те же продукты, предоставлять данные по своей платежеспособности. Введение единого идентификационного кода, особенно если это сделать по международным стандартам (IBAN), будет означать, что клиенту потребуется лишь один раз войти в банковскую среду, а затем уже он сможет свободно по ней перемещаться, осуществлять международные платежи и расчеты с минимальными ошибками и издержками за счет автоматизации обработки, поясняют эксперты. Также с введением идентификатора отпадет необходимость раздувать штат бухгалтеров, которые следят за правильностью заполнения платежных поручений, что позволит снизить издержки на оформление переводов.
Новая норма обеспечит корректный расчет совокупной долговой нагрузки для снижения рисков закредитованности россиян.