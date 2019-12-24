Средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях по итогам второй декады декабря составила около 6,06% против 6,13% за первую декаду месяца. Последние данные мониторинга максимальных ставок крупнейших банков опубликованы во вторник на сайте Центробанка.

Максимальная ставка по вкладам росла на протяжении более чем полугода, начиная с августа 2018-го, но после локального пика в середине марта этого года стал очевиден перелом тренда — ставка глобально снижалась.

Показатель за вторую декаду ноября этого года в 6,03% оказался наименьшим за всю историю наблюдений ЦБ (с середины 2009 года). После этого ставка резко выросла почти до 6,13% и продержалась на этом уровне две декады, но теперь, как можно предположить, вновь ушла на снижение.

Начав в июне, Банк России в этом году пять раз снижал ключевую ставку, в общей сложности уменьшив ее на 1,5 процентного пункта — до 6,25% годовых по итогам последнего заседания совета директоров в середине декабря. Изменение ключевой ставки зачастую заставляет кредитные организации пересмотреть свои ставки по депозитным и кредитным продуктам.

Ключевой фактор. Ждать ли очередной волны снижения ставок по вкладам и кредитам? ЦБ в декабре принял решение в пятый раз подряд снизить ключевую ставку. Будут ли вслед за ней снижаться ставки по вкладам и кредитам?

При этом глава ЦБ Эльвира Набиуллина в своем заявлении по итогам заседания совета директоров регулятора 13 декабря по ключевой ставке в очередной раз подчеркнула, что «реальные ставки по депозитам остаются положительными с учетом прогноза инфляции, что поддерживает привлекательность сбережений». В опубликованном несколькими днями позже новом выпуске обзора «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки» Банк России писал, что «можно ожидать некоторого замедления коррекции вниз ставок по депозитам за счет конкуренции банков за вкладчиков, выражающейся во введении характерных для IV квартала сезонных вкладов на привлекательных условиях и тем самым несколько сдерживающей понижение ставок на срок до одного года».

На пиковой отметке в 15,635% максимальная ставка топ-10 банков по рублевым вкладам находилась в конце декабря 2014 года, после резкого повышения Центробанком ключевой ставки (сразу на 6,5 п. п., до 17% годовых) для стабилизации ситуации на валютном рынке.

В десятку банков с наибольшим объемом рублевых вкладов населения на текущий момент входят Сбербанк, Совкомбанк, ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Московский Кредитный Банк, Альфа-Банк, банк «ФК Открытие», Промсвязьбанк и Россельхозбанк.

Объектом особого внимания ЦБ являются случаи превышения кредитными организациями максимальной ставки топ-10 банков более чем на 2 п. п. (в период с конца декабря 2014 года по конец ноября 2017-го допускалось превышение на более существенную величину — 3,5 п. п.).



Кроме того, ЦБ рассчитывает среднее значение максимальных ставок банков, привлекающих две трети средств населения, — базовый уровень доходности вкладов. К этому уровню с середины 2015 года привязан размер взносов в фонд страхования вкладов (см. значения, установленные в качестве ориентира на декабрь).

