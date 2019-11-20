Центробанк РФ установил базовый уровень доходности вкладов на декабрь 2019 года . По сравнению с ноябрьскими ориентирами базовая доходность, которая определяется отдельно для вкладов в рублях, долларах и евро с учетом срока привлечения средств, в основном снизилась, но в каждой валютной группе есть по одному исключению, свидетельствуют материалы регулятора.

Показатели, служащие ориентиром на декабрь, рассчитаны на основе максимальных ставок в банках, привлекших в совокупности две трети общего объема вкладов населения на 1 ноября 2019 года. Базовый уровень доходности депозитов до востребования определен с учетом договоров банковского счета, уточняется в материалах ЦБ.

Базовая доходность рублевых вкладов, привлекаемых на сроки от полугода до года, незначительно повысилась — на 0,001 процентного пункта, с 7,281% до 7,282% годовых (здесь и далее случаи роста базовой доходности по сравнению с предыдущим месяцем отмечены в таблицах жирным шрифтом), а для остальных сроков снизилась на 0,051—0,422 п. п. Минимальным было снижение средней ставки по вкладам до востребования, максимальным — по самым краткосрочным вкладам (на срок до трех месяцев).

Базовая доходность вкладов в рублях, %



До востребования На срок до 90 дней От 91 до 180 дней От 181 дня до года Свыше года Ноябрь 6,063 6,626 6,854 7,281 7,975 Декабрь 6,012 6,204 6,531 7,282 7,649

Банк России в этом году четыре раза снижал ключевую ставку. В июне, июле и сентябре регулятор отнимал от ставки по 0,25 п. п., а в конце октября уменьшил ее сразу на 0,5 п. п. до текущего уровня 6,5%. Изменение ключевой ставки зачастую заставляет кредитные организации пересмотреть свои ставки по депозитным и кредитным продуктам. В последнем выпуске обзора «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки» Банк России писал, что его действия и сигналы будут оказывать понижательное давление на средневзвешенные ставки по вкладам в ближайшее время, при этом постепенное замедление инфляции позволяет банкам поддерживать приемлемую реальную доходность вкладов, несмотря на снижение номинальных ставок.



Исключение из общего тренда в долларовой группе — вклады со сроком от трех месяцев до полугода: рост базовой доходности составил 0,02 п. п. (ставка, являющаяся ориентиром на декабрь, равна 1,301% против аналогичного показателя на ноябрь в 1,281%). Базовая доходность вкладов в долларах на другие сроки продемонстрировала снижение в размере от 0,002 п. п. (для вкладов сроком до трех месяцев) до 0,232 п. п. (для самых «длинных» вкладов — со сроком свыше года).

Базовая доходность вкладов в долларах, %

До востребования На срок до 90 дней От 91 до 180 дней От 181 дня до года Свыше года Ноябрь 0,978 1,09 1,281 1,85 2,271 Декабрь 0,896 1,088 1,301 1,713 2,039

Что касается вкладов в евро, то в среднем чуть выгоднее стало размещение средств до востребования (на 0,001 п. п.), в то время как базовая доходность срочных депозитов снизилась на 0,106—0,588 п. п. (менее заметно, чем в остальных группах, — по вкладам на срок более года, сильнее всего — по вкладам на сроки от полугода до года).

Базовая доходность вкладов в евро, %

До востребования На срок до 90 дней От 91 до 180 дней От 181 дня до года Свыше года Ноябрь 0,011 0,674 0,675 0,678 0,584 Декабрь 0,012 0,09 0,09 0,09 0,478

Вышеприведенные показатели служат ориентиром для дифференцированного определения размера взносов кредитных организаций в фонд страхования вкладов. Для банков, которые укладываются в базовый уровень доходности, ставка отчислений в ФСВ с I квартала 2018 года составляет 0,15% расчетной базы за квартал. При превышении базового уровня на 2—3 п. п. надбавка равна 50% базовой ставки, более чем на 3 п. п. — 500% базовой ставки (см. историю изменений).

В марте этого года стало известно, что ЦБ намерен ужесточить подход к высоким ставкам по вкладам. Так, регулятор хочет обязать банки платить дополнительные взносы в случае превышения ставок по депозитам на величину от 1,15 до 1,7 п. п. и повышенные дополнительные взносы — в случае превышения на 1,7 п. п. и более.



Кроме того, из материалов Центробанка следует, что принципы расчета взносов банков в ФСВ могут быть пересмотрены в случае расширения периметра страховой защиты в системе страхования вкладов.