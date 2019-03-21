Банк России намерен ужесточить подход к высоким ставкам по вкладам. О подготовке поправок к закону «О страховании вкладов», которые снизят порог превышения базового уровня доходности вкладов для уплаты повышенных взносов в фонд страхования вкладов, в ЦБ сообщили 20 марта, пишет «Коммерсант».

Так, регулятор намерен обязать банки платить дополнительные взносы в случае превышения ставок по депозитам на величину от 1,15 до 1,7 процентного пункта и повышенные дополнительные взносы — от 1,7 п. п. и выше. «Соответствующие изменения направлены на плавную коррекцию депозитных предложений банков», — отметили в ЦБ.

Сейчас банки должны платить дополнительные взносы в случае превышения базового уровня доходности по депозитам на 2 п. п. Допущенное банком в течение любого месяца квартала хотя бы по одному вкладу превышение базового уровня доходности в размере от 2 п. п. до 3 п. п. или более чем на 3 п. п. влечет признание банка соответствующим критериям уплаты дополнительной и повышенной дополнительной ставки страховых взносов. Базовая ставка взносов в ФСВ сейчас 0,15%, с учетом дополнительной надбавки — 0,225%, повышенной дополнительной надбавки — 0,9% от среднего объема средств физлиц за квартал.

Банк России определяет базовый уровень доходности вкладов ежемесячно. Для расчета используются ставки из публичных источников максимальных процентных ставок по вкладам в банках, привлекших в совокупности две трети общего объема вкладов. Базовый уровень доходности рассчитывается для вкладов в рублях, долларах США и евро.

По данным Агентства по страхованию вкладов, по повышенным ставкам страховых взносов в течение 2018 года банками перечислено 9,09 млрд рублей. При этом число нарушителей снижается. С учетом того, что ФСВ с 2015 года дефицитный, решение снизить порог превышения базового уровня доходности вкладов для уплаты повышенных взносов понятно, указывает «Коммерсант». Задолженность АСВ перед ЦБ на 1 декабря 2018 года — 797 млрд рублей.

По мнению банкиров, снижение порога уровня ставок, от которого начинается уплата повышенных взносов, скажется на рынке, но не критически. «Можно ожидать сокращения разрыва между уровнем максимальных ставок в крупнейших кредитных организациях и у остальных игроков», — полагает старший вице-президент ВТБ Юлия Деменюк. По словам менеджера отдела развития сберегательных продуктов Райффайзенбанка Евгения Василевича, для крупных банков это изменение может повлиять на условия вкладов с повышенными ставками для клиентов, обслуживающихся на привилегированных условиях. «Банки, возможно, будут вынуждены понизить ставки или меньше будут делать акционные сезонные предложения, — рассуждает руководитель дирекции по развитию сегментов и некредитных продуктов розничного бизнеса Альфа-Банка Алексей Ермаков. — Наиболее существенное влияние будет на те кредитные организации, для которых ставка является одним из ключевых инструментов привлечения клиентов».



По мнению аналитиков, поправки, предложенные ЦБ, давно назрели. «Эти меры должны снизить аппетиты менее устойчивых мелких и средних банков», — отмечает аналитик ГК «Алор» Алексей Антоненко. В то же время текущие ставки большинства российских банков по депозитам не превышают указанные новые пороги, поэтому дополнительный эффект для АСВ видится не очень значительным, добавляет директор по развитию бизнеса компании «БКС Премьер» Антон Граборов. «Нынешний критерий уплаты дополнительной и повышенной дополнительной ставок страховых взносов практически не релевантен, и ЦБ уже не оказывает влияния на уровень процентных ставок на рынке, — комментирует главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников. — Это связано с тем, что с момента введения норм уровень процентных ставок резко упал».