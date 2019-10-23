Центробанк РФ определил базовый уровень доходности вкладов на ноябрь 2019 года . По сравнению с октябрьскими ориентирами базовая доходность вкладов в рублях и долларах снизилась, а вклады в евро стали более выгодными, свидетельствуют материалы регулятора.

Показатели, служащие ориентиром на ноябрь, рассчитаны на основе максимальных ставок в банках, привлекших в совокупности две трети общего объема вкладов населения на 1 октября 2019 года. Базовый уровень доходности депозитов до востребования определен с учетом договоров банковского счета, уточняется в материалах ЦБ.

Базовая доходность вкладов в рублях уменьшилась на 0,072—0,283 процентного пункта. Заметнее всего уменьшилась доходность вкладов до востребования, наименее существенно — на срок свыше полугода до года.

Базовая доходность вкладов в рублях, %

До востребования На срок до 90 дней От 91 до 180 дней От 181 дня до года Свыше года Октябрь 6,346 6,775 6,955 7,353 8,114 Ноябрь 6,063 6,626

6,854

7,281

7,975



Банк России за последнее время трижды снижал ключевую ставку: в июне, июле и сентябре, каждый раз на 0,25 п. п. (до текущего уровня 7% годовых). До этого регулятор в последний раз снижал ключевую ставку в марте 2018-го. Изменение ключевой ставки зачастую заставляет кредитные организации пересмотреть свои ставки по депозитным и кредитным продуктам.

В последних аналитических материалах ЦБ не раз давались прогнозы по дальнейшему постепенному снижению депозитных ставок. Так, в последнем (за сентябрь) выпуске комментария «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки» Банк России писал , что в начале III квартала 2019 года продолжилось снижение процентных ставок во всех основных сегментах кредитно-депозитного рынка.

По долларовым депозитам базовая доходность снизилась на 0,086—0,671 п. п. Наименее ощутимым оказалось снижение ставки по вкладам до востребования, наиболее существенным — на срок свыше года.

Базовая доходность вкладов в долларах, %



До востребования На срок до 90 дней От 91 до 180 дней От 181 дня до года Свыше года Октябрь 1,064 1,287 1,703 2,086 2,942 Ноябрь 0,978

1,090

1,281

1,850

2,271



Ставки по вкладам в евро немного повысились. Так, базовая доходность вкладов до востребования увеличилась на 0,001 п. п., на сроки до трех месяцев — на 0,2 п. п., от трех месяцев до полугода — на 0,201 п. п., свыше полугода до года — на 0,202 п. п. более года — на 0,154 п. п.

Базовая доходность вкладов в евро, %

До востребования На срок до 90 дней От 91 до 180 дней От 181 дня до года Свыше года Октябрь 0,01 0,474 0,474 0,476 0,430 Ноябрь 0,011 0,674 0,675 0,678 0,584

Вышеприведенные показатели служат ориентиром для дифференцированного определения размера взносов кредитных организаций в фонд страхования вкладов. Для банков, которые укладываются в базовый уровень доходности, ставка отчислений в ФСВ с I квартала 2018 года составляет 0,15% расчетной базы за квартал. При превышении базового уровня на 2—3 п. п. надбавка равна 50% базовой ставки, более чем на 3 п. п. — 500% базовой ставки (см. историю изменений).

В марте этого года стало известно, что ЦБ намерен ужесточить подход к высоким ставкам по вкладам. Так, регулятор хочет обязать банки платить дополнительные взносы в случае превышения ставок по депозитам на величину от 1,15 п. п. до 1,7 п. п. и повышенные дополнительные взносы — в случае превышения на 1,7 п. п. и более.

Кроме того, из материалов Центробанка следует, что принципы расчета взносов банков в ФСВ могут быть пересмотрены в случае расширения периметра страховой защиты в системе страхования вкладов.