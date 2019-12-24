«Яндекс» и два крупнейших российских кредитных бюро запустили новый проект по оценке заемщиков — физических лиц: их скоринговый балл может оцениваться в том числе с помощью данных, которые собирает «Яндекс». Об этом пишет РБК со ссылкой на два источника на рынке. Аналогичный проект у «Яндекса» есть с Бюро кредитных историй (БКИ) «Эквифакс», рассказал сотрудник банка из топ-30 и собеседник РБК в бюро.

Совместный проект «Яндекса» и Объединенного кредитного бюро (ОКБ) называется «Интернет-скоринг бюро», следует из презентации ОКБ. Для оценки платежеспособности заемщиков партнеры «смешивают» скоринг и не имеют доступа к данным друг друга. БКИ располагает данными о кредитах, запросах на кредиты, платежах человека и его кредитной нагрузке. «Яндекс» владеет статистическими данными о своих пользователях, агрегированными и обезличенными. Скоринг проводится на основе аналитических признаков «Яндекса». Далее эта оценка добавляется к скоринговой оценке БКИ, общий балл предоставляет в банк. ОКБ отмечает, что модель способна дать оценку более чем 95% заемщиков.

Обезличенные данные обрабатываются алгоритмами автоматически и находятся исключительно в закрытом контуре «Яндекса», а по итогам анализа партнер получает только одно число — результат оценки, отметил представитель «Яндекса». Он подчеркнул, что результат не влияет на скоринговый балл, присвоенный БКИ, а носит рекомендательный характер и передается для использования только в маркетинговых целях. Источник, близкий к одному из участников проекта, пояснил, что кредитное бюро передает «Яндексу» в зашифрованном виде два идентификатора клиента: адрес электронной почты и мобильный телефон. На основе этих данных система строит модель и выдает некий процент. Партнерам данные пользователей не передаются, указали в пресс-службе «Яндекса».

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В настоящий момент к проекту присоединились 16 банков.

Несколько банков сейчас используют сервис в тестовом режиме, заявил гендиректор ОКБ Артур Александрович. Он не назвал число участников, но сообщил, что среди них нет Сбербанка. По его словам, для получения совместного скоринга от Объединенного кредитного бюро и «Яндекса» требуется согласие клиента на обработку персональных данных.

По мнению экспертов, при скоринге обезличенные данные перестают быть обезличенными, поскольку описывают поведение в сети конкретного лица, а почта и номер телефона уже не могут рассматриваться сами по себе, поскольку в этом процессе идентифицируют не абстрактный, а совершенно конкретный субъект — заемщика. При этом дальнейшая обработка такой информации может требовать согласия пользователей. В соглашениях должны указываться цели обработки и перечень действий, которые допускается совершать, поясняют эксперты. Использование обезличенных данных в скоринге не противоречит закону, но не страхует компании от исков и репутационного риска, уточняют юристы: «Если гражданину отказали в кредите, потому что он часто ищет в поисковике «Яндекса» бары, клиент может это посчитать поводом для иска».

Банкам могут разрешить запрашивать скоринговый балл заемщика без его согласия
Банкам могут разрешить запрашивать скоринговый балл заемщика без его согласия

Каждое БКИ определяет скоринговый балл по своей методике, и на сегодня он не является обязательным элементом ни одной из частей кредитной истории.