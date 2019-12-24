«Яндекс» и два крупнейших российских кредитных бюро запустили новый проект по оценке заемщиков — физических лиц: их скоринговый балл может оцениваться в том числе с помощью данных, которые собирает «Яндекс». Об этом пишет РБК со ссылкой на два источника на рынке. Аналогичный проект у «Яндекса» есть с Бюро кредитных историй (БКИ) «Эквифакс», рассказал сотрудник банка из топ-30 и собеседник РБК в бюро.

Совместный проект «Яндекса» и Объединенного кредитного бюро (ОКБ) называется «Интернет-скоринг бюро», следует из презентации ОКБ. Для оценки платежеспособности заемщиков партнеры «смешивают» скоринг и не имеют доступа к данным друг друга. БКИ располагает данными о кредитах, запросах на кредиты, платежах человека и его кредитной нагрузке. «Яндекс» владеет статистическими данными о своих пользователях, агрегированными и обезличенными. Скоринг проводится на основе аналитических признаков «Яндекса». Далее эта оценка добавляется к скоринговой оценке БКИ, общий балл предоставляет в банк. ОКБ отмечает, что модель способна дать оценку более чем 95% заемщиков.

Обезличенные данные обрабатываются алгоритмами автоматически и находятся исключительно в закрытом контуре «Яндекса», а по итогам анализа партнер получает только одно число — результат оценки, отметил представитель «Яндекса». Он подчеркнул, что результат не влияет на скоринговый балл, присвоенный БКИ, а носит рекомендательный характер и передается для использования только в маркетинговых целях. Источник, близкий к одному из участников проекта, пояснил, что кредитное бюро передает «Яндексу» в зашифрованном виде два идентификатора клиента: адрес электронной почты и мобильный телефон. На основе этих данных система строит модель и выдает некий процент. Партнерам данные пользователей не передаются, указали в пресс-службе «Яндекса».

НБКИ будет присваивать гражданам персональный кредитный рейтинг В настоящий момент к проекту присоединились 16 банков.

Несколько банков сейчас используют сервис в тестовом режиме, заявил гендиректор ОКБ Артур Александрович. Он не назвал число участников, но сообщил, что среди них нет Сбербанка. По его словам, для получения совместного скоринга от Объединенного кредитного бюро и «Яндекса» требуется согласие клиента на обработку персональных данных.

По мнению экспертов, при скоринге обезличенные данные перестают быть обезличенными, поскольку описывают поведение в сети конкретного лица, а почта и номер телефона уже не могут рассматриваться сами по себе, поскольку в этом процессе идентифицируют не абстрактный, а совершенно конкретный субъект — заемщика. При этом дальнейшая обработка такой информации может требовать согласия пользователей. В соглашениях должны указываться цели обработки и перечень действий, которые допускается совершать, поясняют эксперты. Использование обезличенных данных в скоринге не противоречит закону, но не страхует компании от исков и репутационного риска, уточняют юристы: «Если гражданину отказали в кредите, потому что он часто ищет в поисковике «Яндекса» бары, клиент может это посчитать поводом для иска».