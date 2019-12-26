Совкомбанк заключил обязывающее соглашение с Liberty Mutual Group по покупке российской страховой «дочки» «Либерти Страхование». Об этом сообщается в пресс-релизе банка.

Ожидается, что сделка будет закрыта в I квартале 2020 года после получения разрешений Банка России и ФАС, а также соблюдения остальных условий закрытия сделки.

После закрытия сделки «Либерти Страхование» будет переименована.

«Данная сделка является продолжением нашей стратегии построения универсального банка и приобретения экспертизы и компетенций в ключевых секторах финансового рынка», — прокомментировал предправления Совкомбанка Дмитрий Гусев.