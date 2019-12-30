Минпромторг, Минтранс, Минэкономразвития, Минфин, Росавиация совместно со Сбербанком, ВТБ и госкорпорацией «Ростех» прорабатывают вопрос создания или развития авиакомпании в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) в соответствии с поручением председателя правительства Дмитрия Медведева, пишут «Известия» . Об этом говорится в письме заместителя министра транспорта Александра Юрчика к члену комитета Совфеда по экономической политике Ивану Абрамову.

Для увеличения доступности перелетов применяются плоские тарифы, но, по мнению Ивана Абрамова, они не решают проблему, потому что количество билетов по фиксированной цене ограниченно и они распродаются за несколько дней. Государство также субсидирует авиаперевозки, но билеты по сниженной цене предназначены только для определенных категорий граждан. Решением проблемы, по мнению сенатора, может стать создание авиакомпании с государственным участием, которая будет специализироваться на перелетах из ДФО в европейскую часть страны и обратно по доступным ценам. Совфед будет контролировать вопросы, связанные с дальневосточными авиаперевозками.

В Сбербанке узнали, где путешественники чаще теряют багаж На вопрос о том, страховали ли пассажиры багаж от потери или задержки, утвердительно ответили 16%.

По словам исполнительного директора агентства «АвиаПорт» Олега Пантелеева, создание новой авиакомпании для решения проблемы транспортной доступности нецелесообразно. Любая российская авиакомпания может заявиться для участия в программе субсидирования перевозок, уверен он. Рыночным решением станет развитие экономики в ДФО, чтобы люди могли зарабатывать «адекватные деньги». По словам Пантелеева, авиакомпании всегда идут вслед за деньгами: как только появится платежеспособный спрос, возникнет масштабное предложение.

Пока наблюдается отток населения с Дальнего Востока, и вряд ли развитие авиасообщения поможет привлечь масштабные инвестиции в регион, добавил эксперт.