С потерей багажа во время перелетов сталкивались 5% российских авиапассажиров, чаще всего на внутренних рейсах или на транзите в Европу. Это выяснили «Сбербанк страхование», дочерняя страховая компания Сбербанка, и туристический сервис Aviasales, которые провели в декабре в соцсетях опрос путешественников, летающих самолетами.

Исследователи, в частности, узнали, где чаще всего путешественники теряют свой багаж. Так, у 40% респондентов багаж потерялся или повредился на внутренних рейсах, 38% опрошенных теряли сумки и чемоданы на транзите в Европе, 15% — на транзите в Азии, 7% — на транзите в США.

По данным опроса, половина путешественников стабильно отправляются в отпуск только с ручной кладью, а вторая половина никогда не уедет без чемодана. При этом 5% отметили, что сталкивались с потерей багажа. На вопрос о том, страховали ли пассажиры багаж от потери или задержки, утвердительно ответили 16%.

В опросе приняли участие около 80 тыс. человек, каждый мог ответить на любой выбранный вопрос или на все предложенные вопросы.

«Сбербанк страхование» и Aviasales также приводят данные отчета SITA 2019 Bag IT Insights, согласно которому в 2018 году путешественники во всем мире зарегистрировали примерно 4,3 млрд сумок, из которых «пострадали» 24,8 млн: 5% были утеряны или украдены, 18% — повреждены или вскрыты, 77% — задержаны. В Европе в 2018 году на 1 тыс. человек приходилось 7,29 единицы «проблемного» багажа, в Северной Америке — 2,85, в странах Азии — 1,77.

В «Сбербанк страховании» напоминают, что риск «Защита багажа» можно включить в полис страхования путешественников. В случае утери багажа перевозчиком или его задержки более чем на четыре часа страховая компания возмещает расходы на приобретение предметов личной гигиены, необходимой одежды и обуви в пределах страховых лимитов. Средняя сумма выплаты в связи с утерей чемодана или сумки в СК «Сбербанк страхование» составляет 500 евро за одно место. За 11 месяцев 2019 года компания выплатила около 2 млн рублей в связи с утерей и задержкой багажа 150 клиентам.

«В основном выплаты производятся в связи с задержкой багажа, утеря происходит значительно реже. Так, в этом году наша компания выплатила страховое возмещение 135 клиентам в связи с задержкой и 15 клиентам в связи с утерей. По нашим данным, чаще всего задержки багажа происходят в Италии», — рассказала руководитель управления по развитию личного страхования СК «Сбербанк страхование» Елена Кошелева.



«При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, необходимо в течение 24 часов с момента обнаружения факта пропажи, получения поврежденного багажа или задержки его выдачи сообщить должностным лицам авиакомпании, морской линии или иного перевозчика, под ответственностью которых находился зарегистрированный багаж. Затем нужно оформить свои претензии к перевозчику и получить акт о факте пропажи, полной гибели или задержке багажа. И после этого связаться со страховой компанией по телефону, указанному в страховом сертификате, и сообщить о случившемся», — разъясняет Кошелева.

