Вице-президент Сбербанка, руководитель дирекции GR Андрей Шаров покидает свой пост в конце 2019 года, говорится в сообщении кредитной организации.

По словам заместителя председателя правления, руководителя блока «Корпоративно-инвестиционный бизнес» Сбербанка Анатолия Попова, Шарову и его команде удалось выстроить эффективный диалог с правительством России, федеральными органами исполнительной власти и ЦБ.

Андрей Шаров присоединился к команде Сбербанка в 2014 году. Под его руководством было запущено более десяти программ льготного кредитования с господдержкой, разработанных и реализующихся совместно с Минэкономразвития, Минсельхозом, Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП) и другими федеральными органами. Также при его участии были внесены изменения в несколько десятков нормативно-правовых актов, затрагивающих интересы банка.

Одним из важных достижений Андрея Шарова стал запуск программы развития навыков предпринимательства «Бизнес-класс». Программа признана победителем международной премии IPRA Golden World Awards 2019 в категории B2B. Благодаря Андрею Шарову достигнута договоренность с правительством РФ о создании общероссийской образовательной платформы для бизнеса.