Самыми популярными марками машин, на которые в 2019 году россияне оформляли больше всего кредитов, были Lada, Kia, Hyundai, Volkswagen и Skoda, рассказал в интервью агентству «Прайм» председатель правления Русфинанс Банка Сергей Озеров.

«Большой объем выдач автокредитов стимулируют госпрограммы. В этом году Русфинанс Банк выдал 23 тысячи льготных кредитов на сумму около 12 миллиардов рублей, и наибольшим спросом пользовались модели от Lada, Kia, Hyundai, Volkswagen и Skoda», — сообщил он.

Чаще всего автокредиты оформляют мужчины, указал Озеров. «Наш среднестатистический клиент — это 41-летний мужчина. Он имеет двоих детей и работает в качестве менеджера в частной компании», — поделился банкир, добавив, что география его проживания не ограничена каким-то определенным регионом.

Среди приоритетных субъектов с точки зрения деятельности банка Озеров назвал Москву, Санкт-Петербург, Казань, Новосибирск, Краснодар, Воронеж, Екатеринбург и Челябинск.