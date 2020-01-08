Российские фондовые индексы завершили торговую сессию среды в плюсе, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи по итогам торгов вырос на 1,01% и составил 3 110,06 пункта. Ранее индекс Мосбиржи в ходе торгов в среду превысил отметку в 3 100 пунктов, обновив исторический максимум.

Индекс РТС увеличился на 1,32% — до отметки 1 589,08.

Бумаги Московской биржи подорожали на 2,37%, Сбербанка — на 1,93%, «ЛУКОЙЛа» — на 1,79%, «АЛРОСы» — на 0,36%. Акции «Газпрома» уменьшились в цене на 0,49%.