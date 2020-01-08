Индекс Мосбиржи в ходе торгов в среду превысил отметку в 3 100 пунктов, обновив исторический максимум.



На 15:18 мск индекс Мосбиржи вырос на 0,73% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 3 101,36 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,76%, до 1 580,33.

«Сегодня к 13:00 мск индекс Мосбиржи вырос на 0,6%. Ключевую роль в повышении играет рост нефтяных котировок и цен на металлы. Характерно, что среди относительно высоколиквидных мировых фондовых рынков в «зеленой зоне» только индексы Канады и ЮАР. Широкий спектр рынков акций находится под давлением в связи с активизацией размещения американского госдолга и сопутствующей этому процессу информации о росте геополитических рисков», — прокомментировал аналитик управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Александр Осин.

По его словам, во второй половине дня — на фоне снижения фьючерсов на фондовые индексы США — преобладают шансы фиксации «быками» прибыли и снижения котировок. «Целевой диапазон закрытия торгов для индекса Мосбиржи — 3 055—3 105 пунктов. Однако дневной тренд российского фондового рынка остается растущим, по итогам первой в году недели шансы роста индекса Мосбиржи высоки», — заключил он.