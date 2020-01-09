Крупнейшие розничные банки внедряют новый вид программ лояльности — кешбэк, бонусы, баллы и скидки стало возможным зарабатывать в онлайн-играх в мобильном приложении или на сайте, пишут «Известия».

Так, у Сбербанка работает «Спасибомания», где можно заработать конвертируемые в рубли бонусы. Геймификация позволяет достичь роста конверсии в розничных магазинах более чем в два с половиной раза раза по сравнению с классическими механиками, а с партнерами в Интернете она может увеличиваться и в десять раз, посчитали в Сбербанке. У Тинькофф Банка есть «Адвент-календарь» с заданиями на основе статистики трат. Игра от Совкомбанка состоит из 30 уровней, на каждом из которых можно получить все более щедрую награду в виде кешбэка или нескольких месяцев рассрочки на покупки, рассказали в пресс-службе кредитной организации. В МКБ сообщили, что решили запустить интерактивный квест с заданиями в дополненной реальности. Чтобы заработать кешбэк в приложении Почта Банка, участникам игры предлагается бросить кубики с помощью смахивания их пальцем снизу вверх или тряски телефона.

На игре. Как геймификация становится для банков необходимостью
На игре. Как геймификация становится для банков необходимостью

Банковским клиентам недостаточно классических программ лояльности. Помимо выгоды они нуждаются в ощущениях азарта и риска — при этом ничем не рискуя. И банки рады им в этом помочь.

По словам директора по продуктам и технологиям Почта Банка Григория Бабаджаняна, игра мотивирует клиентов привязать карту к телефону, что делает ее если не «картой первого выбора», то одной из приоритетных. Принимая участие в игре, клиент испытывает не только материальную мотивацию, но и эмоции — ощущение азарта и риска, при этом на самом деле он не может потерять ни рубля из собственных средств.

Как пояснили эксперты, игры в приложениях и на сайтах — заметный тренд в развитии банковских программ лояльности. Они улучшают отношение к финансовой организации в первую очередь молодых людей, для которых такая форма взаимодействия привычна. Геймификация становится популярной на фоне сжатия бонусных программ и ухудшения их условий. По словам экспертов, это происходит из-за уменьшения комиссий, которые получают эмитенты карт. Также мобильные игры служат способом заработка с помощью рекламы от партнеров, размещаемой в мобильных приложениях.