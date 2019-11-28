На игре. Как геймификация становится для банков необходимостью

Современным банковским клиентам уже недостаточно бонусов, кешбэка и прочих «плюшек». Помимо выгоды они хотят легкости, развлечений и «фана», нуждаются в ощущениях азарта и риска — при этом ничем не рискуя. И банки рады им в этом помочь.

Когда и кешбэка мало

Потребность в игре у современных потребителей финансовых услуг является очень сильной, рассказали Банки.ру в крупных розничных кредитных организациях.

«Банковские программы лояльности разнообразны и постоянно обновляются, — говорит Мария Хромова, отвечающая в МТС Банке за развитие отношений с клиентами в социальных сетях. — Современных клиентов уже сложно удивить и удержать просто скидками, бонусами или кешбэком. Предложений на рынке много, и клиентам есть из чего выбрать. На смену традиционным программам лояльности, которые постепенно теряют свою привлекательность, приходят программы с игровыми механиками».

С этим согласны в банке «Русский Стандарт», отмечая, что молодое поколение, с малых лет окруженное яркими картинками шоу, мультфильмов, компьютерных игр, имеющее под рукой большой выбор развлечений на любой вкус, нуждается именно в геймификации. «Именно поколения Y и Z, или миллениалы, предпочитающие игровые формы поощрения, — это целевая аудитория финансового сектора, — указывают в пресс-службе банка. — Ведь лет через пять они станут основным источником прибыли для банков. Уже сегодня можно наблюдать взрывное развитие, например, квестов, ориентированных на эти поколения. Привлечь и удержать клиентов будущего поможет грамотная стратегия бонусов в сочетании с индивидуальными программами лояльности и геймификационной составляющей».

Однако не все кредитные организации признают определяющую роль геймификации в современном мире. В частности, в Альфа-Банке полагают, что клиенты предпочитают простые и понятные правила использования программ лояльности. «Мы видим, что финансовая грамотность клиентов неуклонно растет, сейчас все научились очень четко считать, какие финансовые выгоды они получают, — утверждает руководитель департамента развития розничных продуктов и клиентских сегментов кредитной организации Сергей Бондаренко. — Если посмотреть на представленные игровые механики на рынке, то математическое ожидания кешбэка по ним не превышает 0,5% с учетом вероятности «выигрыша».

Кости и «фишечки»

Кредитные организации предлагают своим клиентам множество игровых развлечений. Банки.ру опросил крупнейшие банки и отобрал наиболее интересные игры.

Например, в Почта Банке минувшим летом запустили игровую программу лояльности «Шанс», в рамках которой предлагают держателям своих карт сыграть в кости в мобильном приложении и выиграть повышенный кешбэк в размере 2—12%. Для игры доступны покупки в Интернете или с помощью Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay и «Мир Pay» по кредитной карте «Элемент 120», виртуальной онлайн-карте 2.0 и карте для геймера. Чтобы получить кешбэк, нужно в мобильном приложении банка нажать на изображение кубиков на главном экране, выбрать одну или несколько совершенных операций, указать размер желаемого кешбэка и «бросить» кубики — смахнуть их пальцем вниз или просто потрясти телефон. Если выбранное и выпавшее на кубиках числа совпали, выбранный размер кешбэка будет зачислен на счет.

«Не секрет, что привязка карты к телефонам для последующей бесконтактной оплаты если не делает ее картой первого выбора, то точно определяет в число приоритетных, — говорит директор по продуктам и технологиям Почта Банка Григорий Бабаджанян. — А игровая механика стимулирует потребителей чаще использовать карту для оплаты покупок. Например, частота использования кредитных карт «Элемент 120» с запуском «Шанса» за несколько месяцев выросла в разы».

В ОТП Банке рассказали о программе лояльности «Золотая рыбка», которая выросла из разовой акции: за покупки по кредитным картам клиентам начислялись «рыбки», которые можно было ставить на розыгрыш различных призов.

«Сейчас как на сайте, так и в специально созданном мобильном приложении «Фишки ОТП» мы реализовали и другие интересные «фишечки», — рассказывает глава дирекции перекрестных продаж и кредитных карт ОТП Банка Алексей Щавелев. — Например, сбор коллекционных рыбок с последующим получением красочного альбома для наклеек — он, кстати, пользуется большим спросом. Или «невод удачи» — с возможностью выигрывать рыбок прямо в приложении, а также достижения и статусы прогресса участников программы».

Квесты: от уровня к уровню

Весьма популярны среди банковских игр квесты, где нужно выполнять задания и получать вознаграждение. Например, в банке «Восточный» сейчас проходит квест с пятью заданиями, которые клиент получает по СМС. Нужно оплатить картой банка покупки в продуктовом магазине, совершить любую трансакцию в интернет-банке, расплатиться картой в любом спортивном магазине или магазине одежды, рассчитаться картой в кафе, кино и театре, а также оплатить картой любую покупку на сумму от 5 тыс. рублей. При выполнении всех пяти заданий предоставляется гарантированный приз в размере 3 тыс. рублей.

В Тинькофф Банке говорят, что практически все проекты, которые банк сейчас реализует в онлайне, так или иначе используют игровую механику. «Например, последним удачным примером стал наш лайфстайл-квест, в котором участники должны были на протяжении нескольких дней выполнять самые разные задания и получать вполне реальную выгоду. Призовой фонд квеста составлял 1 миллион рублей, — рассказывают в пресс-службе кредитной организации. — У нас было почти 20 тысяч участников и более 130 тысяч выполненных заданий. Победитель получил возможность организовать поездку мечты, а 100 человек получили приз по 7 тысяч рублей».

Любят квесты и в «Русском Стандарте». Механика такая же: клиенту нужно сделать ряд шагов, чтобы получить поощрение или скидку, выиграть главный или поощрительный приз. «Один из ярких примеров — традиционная организация «Новогоднего Суперквеста» для держателей карт. В прошлом году его победители, а это свыше 3 тысяч человек из 62 регионов России, разделили призовой фонд в 1 миллион рублей, — сообщили в банке. — Участие в квесте не требует дополнительных расходов, достаточно совершать обычные покупки в указанные в личном кабинете сроки».

В Совкомбанке действует программа «Бонус 5х10» для карты «Халва» — это игра, состоящая из 30 уровней, каждый из которых позволяет получать повышенную награду от покупок в магазинах-партнерах. Бонус можно получить в виде дополнительного кешбэка за покупки своими деньгами или месяцев рассрочки на покупки заемными средствами. Перейти на один уровень выше можно, сделав от пяти покупок за отчетный период на общую сумму от 10 тыс. рублей собственными или заемными средствами. В банке указывают, что воспользоваться наградой можно на любом этапе, размер бонуса будет равняться текущему уровню. Таким образом, финальный бонус может составить 30% кешбэка, или есть альтернатива — 30 месяцев дополнительной рассрочки.

Надо жить играючи

В ряде банков сообщили, что понаблюдали за рынком, как следует изучили тему и тоже взяли геймификацию на вооружение для создания новых акций и программ. Так, в банке «Открытие» рассказывают, что на данный момент работают над проектом, который не только позволит решить ключевые бизнес-задачи, но и предложит клиенту испытать «уникальный опыт». «Мы проанализировали основные мотивы и психотипы игроков, на основе чего создали свое решение, в котором соединили квестовую механику с накопительной, — объясняют в пресс-службе кредитной организации. — При этом мы настроили обновление статуса игрока в зависимости от совершения банковских операций в риал-тайм. И все это, конечно, в сопровождении классного копирайта и дизайна игрового портала».

В Росбанке рассказали, что на текущий момент пока не имеют геймификации в чистом виде. «Однако мы работаем в этом направлении, продумывая эту механику на базе программы лояльности #Можно ВСЁ, — рассказывает заместитель директора департамента розничных продуктов и маркетинга Росбанка Лидия Каширина. — В целом мы считаем подобные активности полезными как с точки зрения привлечения новых клиентов, так и с точки зрения повышения лояльности текущих».

Примерно такая же ситуация в банке «Хоум Кредит». По словам руководителя направления развития программ лояльности Ирины Шаповаловой, в чистом виде геймификации в банке нет, но постоянно проводятся акции для клиентов. «Например, в рамках акции, приуроченной к пятилетию программы «Польза», мы дарили 500 баллов за покупку от 5 тысяч рублей. В ближайшее время планируем запустить розыгрыш кешбэка для клиентов с одним из наших партнеров», — рассказывает она.

В «Зените» также используют элементы игровых механик в таргетированных портфельных кампаниях. «Банк «Зенит» видит потенциал в такого рода механиках взаимодействия с клиентами и готов предлагать их в будущем», — подчеркивают в кредитной организации.

Когда главными становятся эмоции

Всякая мода приходит и уходит, однако в банках уверены, что будущее у игровых механик есть. «Тренд сейчас на пике и еще будет актуален, он не спадет, — уверены в Тинькофф Банке. — Будут меняться сами механики. Например, сейчас актуальны маски внутри Instagram. Точно добавится персонификация, когда нужно будет не просто что-то сделать, сыграть, поделиться с друзьями. Механики будут усложняться исходя из моделей поведения наших пользователей».

По мнению Григория Бабаджаняна из Почта Банка, геймификация перспективна по одной простой причине: классическая лояльность работает все хуже. «Клиенты уже привыкли к кешбэку, и в конкурентной борьбе банки подняли планку высоко. Предложить более высокий кешбэк сейчас практически невозможно, — отмечает он. — В этих условиях геймификация лояльности — действенный способ заинтересовать клиента и побудить его регулярно использовать продукт банка без резкого роста расходов. В игре мы даем клиентам не только материальную мотивацию, но еще и эмоции — ощущение азарта и риска, при этом они на самом деле не рискуют ни рублем из собственных средств».

Татьяна ТЕРНОВСКАЯ, Banki.ru