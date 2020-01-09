• Крупнейшие розничные банки внедряют новый вид программ лояльности — кешбэк, бонусы, баллы и скидки стало возможным зарабатывать в онлайн-играх в мобильном приложении или на сайте. Как пояснили эксперты, игры в приложениях и на сайтах — заметный тренд в развитии банковских программ лояльности. Они улучшают отношение к финансовой организации в первую очередь молодых людей, для которых такая форма взаимодействия привычна. Геймификация становится популярной на фоне сжатия бонусных программ и ухудшения их условий.

• Темпы роста мировой экономики незначительно увеличатся с 2,4% в 2019-м до 2,5% в 2020 году, в 2021-м — до 2,6%, в 2022-м — до 2,7%. Об этом говорится в январском докладе Всемирного банка. Ожидается, что рост в группе стран с развитой экономикой замедлится с 1,6% в 2019 году до 1,4% в 2020-м, что будет «частично обусловлено сохраняющейся вялостью конъюнктуры в обрабатывающей промышленности». При этом темпы экономического роста в странах с формирующимся рынком и развивающихся странах увеличатся с 3,5% в 2019 году до 4,1% в 2020-м, однако этот подъем не будет повсеместным.



• В России приток капитала в 2019 году проявился в повышенном спросе на облигации федерального займа (ОФЗ). Таковы данные исследования вашингтонского Institute of International Finance (IIF). С 1 декабря 2018-го по 1 декабря 2019 года номинальный объем таких бумаг, принадлежащих нерезидентам, вырос с 1,8 трлн до 2,85 трлн рублей (доля иностранных инвесторов на этом рынке за это время увеличилась с 24,7% до 31,9%).

• Супераппы, облачный гейминг, искусственный интеллект и растущее потребление платного видеоконтента будут определять тренды в IT-сфере в России в 2020 году, считают эксперты. Одним из главных трендов 2020 года они называют появление супераппов, или приложений, которые объединяет такие сервисы, как мессенджер, заказ еды и транспорта, платежные инструменты, e-commerce. В России разработкой подобной экосистемы занимается Mail.Ru Group на базе приложения «ВКонтакте», а также банки «Тинькофф» и Сбербанк.