В России приток капитала в 2019 году проявился в повышенном спросе на облигации федерального займа (ОФЗ), пишет «Коммерсант» , ссылаясь на исследование вашингтонского Institute of International Finance (IIF).

С 1 декабря 2018-го по 1 декабря 2019 года номинальный объем таких бумаг, принадлежащих нерезидентам, вырос с 1,8 трлн до 2,85 трлн рублей (доля иностранных инвесторов на этом рынке за это время увеличилась с 24,7% до 31,9%). Основные российские индексы также показали рекордный рост: долларовый индекс РТС по итогам года вырос на 44,9%, индекс Московской биржи за счет укрепления рубля к доллару увеличился скромнее — на 28,6%.

Всего фондовые рынки развивающихся стран в 2019 году привлекли 310 млрд долларов портфельных инвестиций нерезидентов, сообщили эксперты IIF. Среди причин повышенного спроса на ценные бумаги таких рынков — достижение договоренностей по соглашению между США и Китаем, а также последствия мягкой монетарной политики центробанков развитых стран. Приток средств в долговые бумаги в декабре вырос до 17,8 млрд долларов (с 15,9 млрд в ноябре). Вложения в акции в Китае выросли до 10,1 млрд долларов, в акции на прочих развивающихся рынках — до 2,8 млрд.

По данным IIF, суммарный приток капитала (включая банковский сектор и прямые иностранные инвестиции) в ноябре 2019 года составил лишь 0,7 млрд долларов, но был положительным впервые с августа.