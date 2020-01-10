Альфа-Банк принял решение о досрочном погашении субординированного займа объемом 250 млн долларов, привлеченного в 2014 году по ставке 9,5% годовых. Об этом сообщили в кредитной организации, пояснив, что в октябре и ноябре 2019 года в рамках двух новых выпусков субординированных еврооблигаций она привлекла 400 млн и 450 млн долларов по более привлекательной ставке в 5,95% годовых.

По словам главного финансового директора, заместителя председателя правления Альфа-Банка Алексея Чухлова, банк «извлек максимальную пользу из благоприятной конъюнктуры долгового рынка конца 2019 года». Активный интерес к новому субординированному займу в общей сложности на 850 млн долларов проявили инвесторы «из США, Европы, Великобритании и Швейцарии». С учетом существенной разницы в ставке досрочное погашение выпуска 2014 года снизит стоимость привлеченного капитала, подчеркнул Чухлов.

«Включение нового займа в капитал Альфа-Банка обеспечило повышение норматива Н1.0 до 12,78% (на 18 декабря 2019 года), что существенно превышает требуемый с 1 января 2020 года минимальный уровень в 11,5% с учетом всех надбавок. Таким образом, комфортный запас достаточности капитала позволяет банку погасить более дорогой заем 2014 года и одновременно реализовать стратегические планы по наращиванию кредитного портфеля», — отмечается в релизе.



В декабре 2019 года Альфа-Банк получил соответствующее согласование Банка России. Технически досрочное погашение, предусмотренное документацией через пять лет и три месяца с даты привлечения средств, состоится 18 февраля 2020 года, одновременно с выплатой начисленных процентов.