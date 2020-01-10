Рекомендации Роспотребнадзора по безопасному использованию мобильного телефона не включают в себя вопросы цифровой гигиены, которые действительно актуальны на сегодняшний день, заявила РИА Новости руководитель образовательных программ международной компании, специализирующейся на предотвращении кибератак, Group-IB Анастасия Баринова.

Ранее в пятницу Роспотребнадзор опубликовал рекомендации, как безопасно пользоваться мобильным телефоном, чтобы минимизировать потенциальный вред для здоровья. Так, разговор по телефону не должен длиться более двух минут, минимальная пауза между звонками должна быть не менее 15 минут. Держать трубку нужно на расстоянии от уха за нижнюю ее часть и вертикально, так как затухание радиоволн происходит пропорционально квадрату пройденного расстояния.

Эксперт Group-IB выразила удивление, что среди рекомендаций не нашлось места вопросам информационной безопасности и цифровой гигиены.

«Про то, что не надо носить телефон в кармане или держать трубку на расстоянии от уха, мы слышим, наверно, с 2000-х годов. Странно, что нет рекомендаций по информационной безопасности. Объяснить ребенку, что опасно выкладывать в Интернет персональную информацию, нужно не отвечать хейтерам, регулярно обновлять операционную систему на смартфоне, использовать сложные пароли, не загружать приложения из подозрительных источников и не переходить по подозрительным ссылкам, ограничивать доступ приложений к контактам, фото и так далее — сейчас это для детей актуально как никогда», — заявила Баринова.