Рубль завершил основную валютную сессию пятницы укреплением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:01 мск опустился на 31 копейку к предыдущему закрытию, до 60,98 рубля. С начала торговой сессии было проведено около 24,7 тыс. сделок на сумму порядка 1,8 млрд долларов, диапазон котировок составил 60,88—61,38 рубля за доллар. Валюта последний раз опускалась на уровень ниже 61 рубля 22 мая 2018 года.

Курс евро на 19:01 мск составил 67,76 рубля и снизился на 28 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено порядка 8 тыс. сделок примерно на 326,8 млн евро по курсам от 67,65 до 68,14 рубля за евро.

«К вечеру рубль снова стал укрепляться в парах с иностранными валютами. Доллар США торгуется по 61,33 рубля, в понедельник он может оставаться в пределах 61—61,45 рубля. Евровалюта балансирует около 68 рублей, краткосрочный торговый коридор в данном случае заключен в рамки 67,85—68,45 рубля», — прокомментировала старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.