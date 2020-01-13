Российские фондовые индексы начали торговую сессию понедельника разнонаправленно, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск индекс Мосбиржи поднялся на 0,05% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 3 125,33 пункта. Индекс РТС снизился на 0,11% — до 1 612,94.

«Российский фондовый рынок в пятницу вырос. Индекс Мосбиржи прибавил 0,18%, поднявшись до 3 123,66 пункта, а индекс РТС вырос побольше, на 0,81%, до 1 614,69 пункта. Сегодня мы ожидаем по индексу РТС 1 600—1 630 пунктов, а по индексу Мосбиржи — 3 110—3 140 пунктов», — прокомментировала заместитель директора информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова.