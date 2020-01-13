Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 января 2020 года составил 7,773 трлн рублей, что эквивалентно 125,563 млрд долларов. Об этом говорится в сообщении Минфина.



По состоянию на 1 декабря объем ФНБ был равен 7,946 трлн рублей, что было эквивалентно 124 млрд долларов. Таким образом, объем ФНБ за месяц уменьшился на 173 млрд рублей.

На отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России размещено 45,368 млрд долларов, 39,058 млрд евро и 7,653 млрд фунтов стерлингов.



Совокупная расчетная сумма дохода от размещения средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в Банке России, пересчитанного в долларах США, за период с 15 по 31 декабря 2019 года составила 40,8 млн долларов, что эквивалентно 2,529 млрд рублей. Курсовая разница от переоценки средств фонда за период с 1 января по 31 декабря 2019 года составила 380,407 млрд рублей, говорится в материалах ведомства.

Совокупный доход от размещения средств фонда в разрешенные финансовые активы, за исключением средств на счетах в Банке России, в 2019 году составил 52,718 млрд рублей, что эквивалентно 816,8 млн долларов США.