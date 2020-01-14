Банк «Зенит» расширил условия программы «Ипотечный кредит на приобретение недвижимости». Теперь розничные клиенты могут приобрести на первичном и вторичном рынке апартаменты, производственные, торговые или складские помещения, а также офисы под ставку от 9,9% годовых, сообщили в кредитной организации.

Минимальная сумма кредита составляет 500 тыс. рублей для жителей Москвы и 300 тыс. рублей для других регионов.

В банке можно оформить ипотеку на покупку коммерческой недвижимости на срок от года до 25 лет в сумме до 20 млн рублей в Москве и до 15 млн рублей в регионах. Первоначальный взнос должен составлять не менее 25% от стоимости приобретаемого нежилого помещения. Комиссия за досрочное погашение кредита не взимается. Указанные условия действуют при оформлении полиса комплексного ипотечного страхования. Срок рассмотрения заявки при наличии полного пакета документов — не более трех дней.



«Мы видим, что спрос на нежилую недвижимость не уступает спросу на покупку квартиры или дома. Это связано с ростом числа предпринимателей — собственников бизнеса и их желанием снизить затраты на аренду. После выплаты кредита такая недвижимость может приносить регулярную пассивную прибыль», — комментирует заместитель председателя правления банка «Зенит» Дмитрий Юрин.