Средняя зарплата по России составила почти 37,9 тыс. рублей, продемонстрировав в 2019 году рост более чем на 6%. Такие данные приводятся в исследовании аналитического центра портала «Авито Работа» по рынку труда в сегменте массовых специальностей. При этом разрыв среднероссийских зарплат со средней зарплатой по Москве за год увеличился, отмечается в обзоре.

По итогам прошедшего года самой высокооплачиваемой сферой стало строительство: работники этой отрасли получали в среднем 49,8 тыс. рублей в месяц. На втором месте — сегмент «фитнес, салоны красоты», где средняя зарплата по стране составляет чуть более 47,7 тыс. рублей. Замыкает тройку лидеров автомобильный бизнес со средней зарплатой около 46,2 тыс. рублей в месяц.

На другом конце рейтинга в сегменте массовых специальностей — сфера образования и науки (26,3 тыс. рублей в месяц), административная работа (в среднем 29,6 тыс. рублей), бухгалтерия и финансы (в этой сфере в ушедшем году работодатели предлагали соискателям в среднем 29,9 тыс. рублей в месяц).

По уровню зарплат традиционно лидируют Москва и Санкт-Петербург: жители столицы в среднем получают 57,5 тыс. рублей в месяц, а петербуржцы — 47,9 тыс. При этом Москва также лидирует среди рассматриваемых крупнейших городов по росту зарплат (плюс 12,1% за год). В 2018 году средняя московская зарплата превышала среднероссийскую в 1,4 раза, в 2019 году — уже в 1,5 раза.

За пределами двух столиц самые высокие зарплаты — на Урале, в Сибири и на юге страны. В Екатеринбурге средний уровень трудового дохода составляет 39,5 тыс. рублей, в Новосибирске — 38 тыс., в Краснодаре — 37,9 тыс. Самые низкие зарплаты по итогам года были зафиксированы в Поволжье: работодатели Волгограда предлагают в основном 30 тыс. рублей, что почти вдвое ниже средней зарплаты в столице, а в Тольятти и Ульяновске уровень финансового вознаграждения незначительно превышает эту сумму.

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«Сегмент массовых профессий по своей сути является отражением российской экономики. Разрыв в размере зарплат между Москвой и небольшими населенными пунктами в регионах увеличивается, однако по динамике роста крупнейшие региональные центры не сильно отстают от столицы, и финансовые вознаграждения в них также растут. В то же время рост находится в пределах инфляции, и в этом году мы ожидаем, что зарплаты в сегменте массовых специальностей будут увеличиваться равномерно, без особых скачков», — комментирует управляющий директор «Авито Работы» Артем Кумпель.

В 2019 году самыми востребованными со стороны российских работодателей были профессии в пяти сферах: продажах; сфере «производство, сырье, сельское хозяйство»; строительстве; транспорте и логистике; автомобильном бизнесе. На вакансии в этих пяти группах пришлось 68,2% всех объявлений в категории за прошлый год. При этом наибольший рост активности работодателей зафиксирован в категории «производство, сырье, с/х», в то время как доля группы «продажи», наоборот, снизилась больше всего.



Соискатели больше всего интересовались вакансиями в продажах, транспортно-логистической отрасли, строительстве, сфере «производство, сырье, с/х», а также в категории «без опыта, студенты». На эти группы пришлось 69,6% всех запросов контактов в категории за прошлый год. Доля спроса на вакансии в сфере «производство, сырье, с/х» выросла, а в продажах — упала.

