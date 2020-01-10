Большинство россиян (60%) ждут от 2020 года повышения зарплаты, а более четверти (26%) — хотели бы радикально сменить профессию, выяснил аналитический центр «Авито Работы», исследовав рынок труда среди массовых специальностей.

Исследование показало, что жители страны настроены на перемены: 75% хотели бы поменять что-то в профессиональной деятельности в 2020 году. Больше всего таких среди опрошенных в возрасте 25—34 лет (82%). Самые консервативные — респонденты старше 55 лет. Более 40% из них не хотят в этом году ничего менять.



В целом по стране среди представителей массовых профессий больше всего настроены на изменения курьеры (что-то поменять хотели бы 94% представителей этой профессии), уборщики (92%) и сотрудники кол-центров (87%). Меньше всего жаждущих перемен среди нянь и сиделок, а также охранников.



Самое ожидаемое изменение в планах у россиян — повышение зарплаты (60% опрошенных в целом по стране). На втором месте — намерение выйти на новую должность и сменить специальность (по 26%). Обучение (23%) планируют чаще, чем смену компании/увольнение (18%) или переезд в другой регион (14%).

Среди профессиональных групп на смену рода деятельности наиболее настроены няни (45%), официанты (43%) и работники бьюти-сферы (41%). Желающих выйти на новую должность больше всего среди аниматоров/вокалистов (59%), а также среди официантов и барменов (54%).

Повышения зарплаты больше всего ждут уборщицы (76%) и аниматоры/вокалисты/ведущие праздников (72%). Самые мобильные — грузчики: 27% хотели бы в 2020 году переехать в другой регион, это максимальный показатель среди всех профессиональных групп. К обучению больше всех стремятся работники бьюти-сферы (64%) и курьеры (51%). Парикмахеры, массажисты и другие представители индустрии красоты также лидируют среди тех, кто хотел бы изменить график работы (40%).

Из регионов самая большая доля тех, кто хочет сменить профессию, в Сибирском федеральном округе (ровно треть опрошенных, 33%), а тех, кто планирует уволиться, — на Дальнем Востоке (34%).