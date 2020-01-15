Непопадание законопроекта о Гарантированном пенсионном плане (ГПП) в план работы Госдумы на весеннюю сессию не означает, что правительство решило перенести его принятие на 2021 год, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев на Гайдаровском форуме. Он считает возможным принять документ в первом чтении к середине июня 2020 года.

По словам Моисеева, в настоящее время Минфин готовит документ к повторному общественному обсуждению, до начала февраля ведомство разместит вариант с поправками на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов. До конца марта планируется внести законопроект на рассмотрение правительства.

«Затем правительство примет решение по тем разногласиям, которые сейчас существуют, и я очень хотел бы, чтобы до конца весенней сессии законопроект был бы внесен в Госдуму», — отметил Алексей Моисеев. Он добавил, что рассчитывает на принятие законопроекта в первом чтении ближе к середине июня.

Ранее СМИ обратили внимание, что в план работы Госдумы на весеннюю сессию не был внесен законопроект о ГПП.

«Непопадание законопроекта в план — досадная ошибка наша, Министерства финансов. Не досмотрели. Но с точки зрения регламента правительства это ничего не значит», — подчеркнул министр.

«Это никаким образом не означает, еще раз повторяю, что правительство передумало или что правительство решило отнести это на 2021 год», — добавил он.