Банк «Русский Стандарт» изучил активность трат по своим картам в сегменте «театр» в 2019 году. Согласно исследованию, женщины чаще мужчин покупали билеты, а самыми активными после жителей двух столиц оказались театралы Челябинска.

«В 2019 году средний чек покупки в категории «театр» практически не изменился и составил 2 965 рублей против 2 921 рубля годом ранее. Статистика банка показала, что самое большое количество билетов в театр в 2019 году купили женщины. Так, на их долю пришлось 58% от всех операций по дебетовым картам банка «Русский Стандарт» в категории «театр», тогда как на мужчин — 42%», — отмечается в сообщении.

По данным аналитиков, на молодежь 21—29 лет приходится лишь 10% от суммы всех операций в категории «театр», а на клиентов младше 20 лет и вовсе меньше 1%. По сумме и количеству операций в этом сегменте лидируют держатели карт в возрасте 30—39 лет (35% и 34% соответственно). На втором месте — категория «50+» (29% по сумме и 29% по количеству покупок), а на третьем — категория «40—49 лет» (25% по сумме и 22% по количеству покупок). При этом самый высокий средний «театральный» чек, 5 135 рублей, был у самых молодых клиентов — младше 20 лет. На втором месте — клиенты 40—49 лет (3 264 рубля), на третьем — 30—39 лет (3 076 рублей).

В топ-5 городов в зависимости от объема операций по дебетовым картам «Русского Стандарта» в сегменте «театр» вошли Москва, Санкт-Петербург, Челябинск, Казань и Красногорск.

«Больше половины от общего объема операций приходится на Москву. Однако Санкт-Петербург удерживает пальму первенства культурной столицы относительно Москвы в статистике средних чеков в категории «театр» в 2019 году, здесь средняя сумма операции выше, чем в столице: 3 138 рублей против 2 942 рублей... У жителей Челябинска, оказавшегося на третьем месте рейтинга, весьма насыщенная культурная жизнь благодаря нескольким театрам самой различной тематики — от драматического и музыкального до кукольного, оперы и балета. Средний чек одной операции в категории «театр» в этом городе в 2019 году — 2 567 рублей. В 2018 году он был немного выше — 2695 рублей», — заключили эксперты.