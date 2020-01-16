Декабрь 2019 года был позитивным для российского фондового рынка благодаря общему росту спроса на риск на фоне прогресса в торговых переговорах между США и Китаем и возросшей вероятности согласования сделки по Brexit. Об этом говорится в выпуске комментария ЦБ «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки» за декабрь .

Как следует из обзора, индекс Мосбиржи вырос за месяц на 3,8%, индекс РТС — на 7,7%, а MSCI EM (индекс рынков акций стран с развивающейся экономикой. — Прим. Банки.ру) — на 7,2%. За год прирост составил 29%, 45% и 16% соответственно. «Более быстрый рост российского рынка объясняется преимущественно ростом дивидендных выплат и снижением опасений ужесточения санкций», — указывают в Центробанке.

В обзоре также говорится, что «курс рубля к доллару США в декабре укрепился на 4,2%, до 62 рубля за доллар, обновив максимум с апреля 2018 года. Большинство других валют стран с формирующимися рынками также укрепились, но несколько меньше: индекс JP Morgan EM Currency вырос в декабре на 2,7%. В целом за год рубль был в лидерах по темпам укрепления среди валют стран с формирующимися рынками. Он прибавил 12,2%, в то время как другие валюты стран с формирующимися рынками в среднем снизились на 1,3%. Отчасти это объяснялось тем, что в 2018 году рубль ослабился сильнее других валют из-за возросшей санкционной премии, которая в 2019 году существенно сократилась».



Уточним, что в опубликованной недавно Центробанком сводке «Основные производные показатели динамики обменного курса рубля в январе — декабре 2019 года» приводились несколько другие цифры, характеризующие динамику российской валюты в прошлом году.