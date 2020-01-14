Рубль в декабре усилил позиции к корзине ключевых иностранных валют как в месячном, так и в годовом сопоставлении, свидетельствуют данные сводки Банка России «Основные производные показатели динамики обменного курса рубля в январе — декабре 2019 года» .

Рубль укрепился к доллару в декабре по номинальному курсу на 1,5% по сравнению с ноябрем 2019 года, а к евро — на 1,1%. Средний номинальный курс доллара за декабрь равнялся 62,94 рубля (против 63,87 рубля в ноябре), средний номинальный курс евро — 69,9 рубля (против 70,66 рубля).

По сравнению с декабрем 2018 года рубль укрепился в декабре 2019-го по номинальному курсу на 6,9% к доллару и на 9,6% к евро.

По реальному курсу рубль укрепился в декабре на 1,9% к доллару и на 1,8% к евро по сравнению с ноябрем, а по сравнению с декабрем 2018 года — на 7,6% и 11,7% соответственно. По реальным курсам Банк России изначально публикует оценочные данные, которые затем могут корректироваться.

Номинальный эффективный курс рубля к иностранным валютам повысился в декабре на 1,3% по сравнению с ноябрем и на 8,5% по сравнению с декабрем 2018-го, а реальный эффективный курс, по оценке, — на 1,7% и 8,4% соответственно.

Эффективный курс рубля рассчитывался в 2019 году на базе курсов валют 42 ключевых торговых партнеров России в соответствии с долями этих стран во внешнеторговом обороте РФ. Согласно данным ЦБ, крупнейшими торговыми партнерами РФ являются Китай, Германия, Нидерланды, Белоруссия и Италия, которая в прошлом году вытеснила США из топ-пятерки на шестое место. В 2018 году эффективный курс рубля рассчитывался на базе курсов валют 38 ключевых торговых партнеров России.

В январе — декабре 2019 года российская валюта продемонстрировала ослабление к доллару по сравнению с аналогичным периодом 2018-го на 3,4% по номинальному курсу и на 0,9% по реальному, а к евро рубль укрепился на 1,9% и 4,8% соответственно. К корзине валют зафиксировано усиление позиций российской денежной единицы на 1,4% по номинальным курсам и на 2,5% (согласно предварительной оценке) по реальным.



Напомним, курс рубля обрушился в августе прошлого года на фоне объявления США о новых санкциях против России, а с сентября нацвалюта укрепляла позиции к иностранным денежным единицам.

