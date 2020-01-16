Минтруд РФ подготовил проект о расширении оснований для приостановления выплаты страховых пенсий, рассказали РИА Новости в министерстве.

В ведомстве пояснили, что разработали проект, которым предлагается уточнить пенсионные нормы в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства в связи с произошедшими с 1 ноября 2019 года изменениями в законодательстве в сфере миграции.

«Данным законопроектом федеральные законы «О страховых пенсиях» и «О накопительной пенсии» дополняются новыми основаниями для прекращения и приостановления выплаты страховых пенсий: истечение срока действия удостоверения беженца, поступление сведений об утрате пенсионером статуса беженца или лишении его статуса беженца», — сообщили в Минтруде.

Сведения о приобретении гражданства РФ, об аннулировании вида на жительство, об утрате статуса беженца являются юридически значимыми для восстановления или прекращения выплаты пенсий и иных социальных выплат. Планируемая корректировка законодательства позволит продолжить обеспечивать контроль за выплатой пенсий, добавили в министерстве.