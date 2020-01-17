Большинство экспертов считают российский рынок акций перегретым и прогнозируют существенное замедление его роста в 2020 году, пишет РБК. Медианный прогноз опрошенных аналитиков: рост на 8,7% и 10,2% соответственно.
Рост фондового рынка может поддержать рост экономики: МЭР прогнозирует увеличение ВВП в 2020 году на 2% (с учетом последних социальных инициатив Владимира Путина). Экономист «Ренессанс Капитала» по России и странам СНГ Софья Донец оптимистичнее и ждет роста на 2,6% — примерно в два раза выше, чем правительство прогнозировало по итогам 2019 года.
Также рост фондового рынка могут поддержать иностранные инвесторы — российские компании выглядят крайне привлекательно за счет сильных финансовых показателей, хороших денежных потоков и ослабления геополитической напряженности, считают аналитики АТОНа и ждут роста индекса РТС на 15–20%. Эксперты прогнозируют, что основным фактором роста рынка акций в 2020 году станет приток капитала и частных российских инвесторов как минимум на 500 млрд рублей по итогам года. Рынок акций продолжит расти и благодаря дивидендной доходности. В 2019 году она в среднем была около 7%. Ожидаемая доходность на 2020 год составляет около 7,1%, отмечает ведущий аналитик «Открытие Брокер» Андрей Кочетков, а в АТОНе полагают, что она будет на уровне 7,3%. Аналитики Промсвязьбанка оценивают справедливую стоимость фондового рынка в 3 500 пунктов по индексу Мосбиржи вместо текущих 3 100.
По словам экспертов, долларовый индекс РТС вырос стремительно благодаря макроэкономической стабильности и позитивной геополитической конъюнктуре. Рынок вырос слишком сильно и уже кажется перегретым, есть существенные риски коррекции — он может просесть на 20–25%, полагают они. Как считает Андрей Кочетков, небольшая техническая коррекция рынку вряд ли повредит, но считать ее разворотом долгосрочной тенденции переоценки российских активов будет слишком поспешно.
Индекс Мосбиржи вырос за месяц на 3,8%, индекс РТС — на 7,7%, а за год прирост составил 29% и 45% соответственно.
Рост рынка в 2020 году будет зависеть от того, что будет происходить на мировых биржах, отмечают аналитики. На фоне президентских выборов в США и угрозы очередного обострения торговых отношений между Вашингтоном и Пекином может принести на глобальные биржи повышенную волатильность и усилить риски глубокой коррекции широкого класса активов. Если президент США Дональд Трамп будет переизбран на второй срок, то индексы РТС и Мосбиржи к концу 2020 года, после коррекции, установят новые максимумы, если же он потерпит фиаско, глобальные биржи, включая российские, ждет неминуемое снижение, которое может перерасти в начало «медвежьего» рынка. Если США и Китай, завершив первую фазу торговой сделки с отменой ввода новых взаимных пошлин, начнут продвигаться в разрешении наиболее острых проблем второй части, то в 2020 году фондовые рынки, включая российский, могут продолжить расти приблизительно на 10–15%, рассуждают аналитики. Если этого не произойдет, существенно возрастет вероятность рыночной коррекции и рынки вырастут не более чем на 5–7%.