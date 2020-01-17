Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности банка «Москва-Сити» на уровне «ruВ+». По рейтингу сохранен «стабильный» прогноз.

«Рейтинг кредитоспособности отражает слабые рыночные позиции банка и приемлемое качество его активов, адекватную оценку достаточности капитала при приемлемой способности к его генерации, приемлемую ликвидную позицию, а также консервативную оценку корпоративного управления», — говорится в релизе агентства .

Там поясняется, что слабая оценка рыночных позиций банка отражает его незначительную долю на российском рынке в сочетании с узкой клиентской базой (18 заемщиков-юрлиц и порядка 450 заемщиков-физлиц на 1 ноября 2019 года). Негативное влияние на оценку оказывает низкая диверсификация бизнеса по направлениям деятельности за счет поддержания банком значительного объема высоколиквидных низкодоходных активов. Текущая структура активов банка обуславливает умеренно высокий уровень концентрации активных операций и внебалансовых обязательств на объектах крупного кредитного риска.

Уровень достаточности капитала банка и буфер абсорбции убытков оцениваются как высокие: Н1.0 на 1 декабря текущего года — 48,1%, значение Н1.1 и Н1.2 равно 42,6%; буфер абсорбции убытков выдерживает полное обесценение всей базы подверженных кредитному и рыночному рискам активов и внебалансовых обязательств без нарушения банком нормативов. Способность банка к генерации капитала в долгосрочном периоде эксперты считают приемлемой, чему способствует адекватный уровень его операционной эффективности.

На ликвидные краткосрочные инструменты с пониженной доходностью (денежные средства, депозиты в Банке России, межбанковские кредиты и ностро-счета) приходится 67% валовых активов банка, при этом агентство отмечает высокое кредитное качество контрагентов по размещению средств на ностро-счетах и в МБК. Кредитный портфель по юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям формирует порядка 20% активов на начало декабря и представлен преимущественно ссудами субъектам МСБ, еще 9% активов приходится на кредиты, выданные физлицам. Качество кредитного портфеля (без учета МБК) оценивается как невысокое (на начало декабря доля ссуд III—V категорий качества в корпоративном портфеле составила более 63%), при этом 20% портфеля — пролонгированные кредиты. Кроме того, для банка характерна значительная концентрация активных операций на клиентах, имеющих отдельные признаки аффилированности с его акционерами. Банк традиционно поддерживает высокий уровень обеспеченности кредитного портфеля.

Приемлемая ликвидная позиция обусловлена наличием значительного запаса балансовой ликвидности ввиду размещения большой части активов на краткосрочных депозитах в Банке России. Ресурсная база сформирована преимущественно за счет средств юрлиц, при этом степень концентрации на отдельных кредиторах оценивается как очень высокая. Ресурсная база характеризуется невысокой волатильностью клиентских средств. «Банк не располагает доступом к рыночным источникам дополнительной ликвидности, однако за счет средств, традиционно размещаемых в Банке России, имеет буфер ликвидности, достаточный для покрытия возможных оттоков», — пишут аналитики.



Агентство считает невысоким уровень управления кредитными рисками в банке и указывает на его повышенную чувствительность к регулятивным рискам, а также на неопределенность перспектив текущей бизнес-модели.

