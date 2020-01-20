Министерство финансов РФ оценило исполнение основных показателей федерального бюджета за январь — декабрь 2019 года, говорится в сообщении ведомства.

Так, по предварительной оценке, объем поступивших доходов составил 20,18 трлн рублей, исполнение расходов — 18,22 трлн рублей, профицит — 1,96 трлн рублей. Сальдо источников внутреннего и внешнего финансирования дефицита федерального бюджета составило минус 2,25 трлн рублей и 289,33 млрд рублей соответственно.

Доходы федерального бюджета за 2019 год составили 12,61 трлн рублей Федеральной налоговой службой, 5,72 трлн рублей Федеральной таможенной службой и 1,84 трлн рублей федеральными органами.

По состоянию на 1 января 2019 года совокупный объем средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) составлял 4,03 трлн рублей. В целях софинансирования формирования пенсионных накоплений в апреле и июле 2019 года часть средств ФНБ на счетах в ЦБ в сумме 33,5 млн долларов США, 29,8 млн евро и 5,7 млн фунтов стерлингов реализована за 4,74 млрд рублей, а вырученные средства зачислены на единый счет федерального бюджета.

​Минфин: объем ФНБ в декабре сократился на 173 млрд рублей​ Об этом говорится в сообщении Минфина.



В июле в фонд была перечислена валюта, приобретенная на дополнительные нефтегазовые доходы в соответствии с бюджетным правилом в 2018 году, — 30,2 млрд долларов, 25,7 млрд евро и 5,1 млрд фунтов стерлингов (суммарный эквивалент на дату зачисления — 4,12 трлн рублей). Курсовая разница от переоценки средств ФНБ за 2019 год составила минус 380,4 млрд рублей.

По состоянию на 1 января 2020 года объем средств ФНБ составил 7,77 трлн рублей.