По итогам 2019 года доходы от размещения государственной управляющей компанией (ГУК) «ВЭБ.РФ» пенсионных накоплений составили более 146,8 млрд рублей по расширенному портфелю и 3,5 млрд рублей по портфелю госбумаг против 103,1 млрд рублей и 2,4 млрд рублей за предыдущий год. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации.



«Результаты ГУК «ВЭБ.РФ» по доходам почти в полтора раза превышают аналогичные показатели по итогам 2018 года. Накопления более 39 миллионов «молчунов» прирастают­­ — и за счет оптимального выбора инструментов — госбумаг и облигаций, и на фоне благоприятной рыночной ситуации. Доходность по портфелям ГУК, которая будет раскрыта позже, также существенно превысит инфляцию за сопоставимый период», — отметил заместитель председателя «ВЭБ.РФ» — член правления Сергей Лыков.

В конце 2019 года группа «ВЭБ.РФ» вошла в капитал одного из крупнейших негосударственных пенсионных фондов — НПФ «Благосостояние», специализирующегося на развитии корпоративных пенсионных программ. Как подчеркнул председатель «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов, конечная цель — создать в системе негосударственного пенсионного обеспечения фонд, которому могут доверять правительство, регулятор, будущие пенсионеры и их работодатели.

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