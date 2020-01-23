Новым генеральным директором управляющей компании «Уралсиб» назначен Альберт Галимнуров. Об этом сообщается в пресс-релизе организации.

«Он будет отвечать за реализацию стратегии развития компании, укрепление ее рыночных позиций в сфере коллективных инвестиций и доверительного управления активами, расширение продуктовой линейки за счет первоклассных инвестиционных продуктов, развитие новых каналов продаж, оптимизацию и рост технологичности ключевых бизнес-процессов», — говорится в сообщении.

До назначения в «Уралсиб» Галимнуров занимал в ФГ БКС должность заместителя руководителя бизнеса управления активами и отвечал за стратегию клиентского бизнеса.