Выплаты по ОСАГО по итогам 2019 года выросли на 5,6%, или на 8 млрд рублей. Об этом сообщается в пресс-релизе Российского союза автостраховщиков (РСА).

Средняя цена полиса ОСАГО снизилась по сравнению с 2018 годом на 4,9% — с 5,7 тыс. до 5,4 тыс. рублей. Средняя выплата, напротив, выросла на 2,3% — с 67 тыс. до 68,6 тыс. рублей.

Общая сумма начисленных премий уменьшилась на 7,7 млрд рублей.

За год количество заключенных договоров ОСАГО выросло на 1,6% — с 39,98 млн до 40,61 млн штук. При этом сумма начисленных премий за этот же период сократилась на 3,4% — с 227,94 до 220,26 млрд рублей.

«Мы видим, что начатая Центральным банком реформа по индивидуализации тарифов по ОСАГО дает позитивные плоды для автовладельцев — большая их часть, как и предполагалось, ощутила снижение цены полиса обязательной «автогражданки», — прокомментировал глава РСА Игорь Юргенс.

Он добавил, что для сохранения тренда на снижение стоимости полиса для большинства автовладельцев реформу по индивидуализации тарифов необходимо продолжить как можно быстрее.