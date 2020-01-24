Рубль завершил основную валютную сессию пятницы ослаблением к доллару и укреплением к евро, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:03 мск вырос на 8 копеек к предыдущему закрытию, до 61,98 рубля. С начала торговой сессии было проведено около 28,6 тыс. сделок на сумму порядка 2,3 млрд долларов, диапазон котировок составил 61,72—62 рубля за доллар.

Курс евро на 19:03 мск составил 68,34 рубля и снизился на 8 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено порядка 8,4 тыс. сделок примерно на 573,3 млн евро по курсам от 68,11 до 68,41 рубля за евро.

«Доллар США сегодня отступил в паре с рублем, хотя на мировом рынке «американец» выглядит очень даже уверенно, а поведение нефти оставляет больше вопросов, чем дает ответов. Тем не менее доллар торгуется к вечеру по 61,76 рубля и краткосрочно может оставаться в диапазоне 61,55—62. Евро отступает к 68,15 рубля и способен торговаться в границах 68—68,85 рубля», — прокомментировала старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.