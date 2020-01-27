Рубль завершил основную валютную сессию понедельника ослаблением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск повысился на 95 копеек к предыдущему закрытию и составил 63,0175 рубля. С начала торговой сессии было проведено 49,1 тыс. сделок на 3,6 млрд долларов, диапазон котировок составил 62,1875—63,06 рубля за доллар.



Курс евро на тот же момент времени был равен 69,3725 рубля, увеличившись на 89 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено 11,7 тыс. сделок на 705 млн евро по курсам от 68,565 до 69,465 рубля за евро.

Весь новостной поток сегодня так или иначе связан с коронавирусом, замечает старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова. Рублю, что вполне закономерно, не удалось остаться в стороне от общего ухода от рисков, и он упал в парах и с долларом, и с евро, добавляет она.



«Если настроения трейдеров завтра будут полностью подвластны вирусной теме, то новой целью роста станет 63,5 рубля за доллар. Евро/рубль выглядит очень неплохо, движется к 69,4 рубля. На неделе для евро будет достаточно стрессов, но пока факторов для его стремительного восстановления нет», — комментирует эксперт.