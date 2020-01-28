Хоум Кредит Банк с 28 января вводит вклад «36 месяцев Плюс». Минимальная сумма депозита и минимальная сумма дополнительного взноса — 1 тыс. рублей. Срок — 36 месяцев. Доходность составляет 6,7% годовых. Пополнение предусмотрено в течение первых 30 дней срока действия вклада. Расходные операции не допускаются. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке 0,01% годовых.

Выплата процентов осуществляется в конце срока.

Кроме того, понижены ставки по некоторым рублевым вкладам. Так, депозит «12 месяцев Плюс» открывается под 5,6% (вместо 6,1%), «18 месяцев Плюс» — под 6% (ранее — под 6,3%), «24 месяца Плюс» — под 6,3% (прежде — под 6,5%), «36 месяцев» — под 4% годовых (вместо 6%).

Минимальная сумма всех депозитов составляет 1 тыс. рублей. Проценты по ним выплачиваются в конце срока.

По вкладу «Кабинет Плюс» (на 12 месяцев) минимальная сумма повышена до 1,5 млн рублей (ранее составляла 1 млн рублей). Доходность равна 5,8% годовых (ранее — 6,2%). Проценты выплачиваются ежемесячно или в конце срока.

Все вклады можно пополнять суммами от 1 тыс. рублей в течение первых 30 дней срока их действия.