Служба обеспечения деятельности финансового уполномоченного за год получила 91,4 тыс. обращений от потребителей финансовых услуг. Об этом сообщил главный финомбудсмен Юрий Воронин, передает пресс-служба организации.

«В прошлом году подавляющее количество обращений (около 87 тыс., или 95,3%) пришлось на споры по договорам ОСАГО, из которых наибольшее число обращений (33,2 тыс., или 36,4%) связано с несогласием заявителей с размером страхового возмещения», — говорится в сообщении.

Около 24 тыс. обращений касалось отказов в выплате страхового возмещения и еще 23 тыс. — нарушения сроков выплаты возмещения. Меньше всего обращений среди споров по ОСАГО поступило на несогласие заявителей с качеством выполненного ремонта — менее 1 тыс.

В отношении договоров каско потребители направили финансовому уполномоченному почти 2,5 тыс. обращений, из которых основным видом нарушения стал отказ в выплате страхового возмещения.

В организации отмечают, что обращения поступали не полный 2019 год. Институт финансового уполномоченного заработал с 1 июня прошедшего года.

«В целом средний размер требований по обращениям заявителей в 2019 году составил 210 614 рублей», — добавил Воронин.