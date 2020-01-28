Величина прожиточного минимума за IV квартал не влияет на размер социальных выплат, поскольку за основу берется прожиточный минимум за II квартал предыдущего года. Об этом говорится в сообщении Минтруда, распространенном во вторник.



«Величина прожиточного минимума в целом по Российской Федерации за IV квартал 2019 года не влияет на объем мер социальной поддержки граждан. Для обоснования устанавливаемого на федеральном уровне минимального размера оплаты труда, а также для установления размеров отдельных социальных выплат применяется величина прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации за II квартал предыдущего года как наиболее приближенная к среднегодовой величине прожиточного минимума», — говорится в сообщении.

Ранее Минтруд РФ предложил установить прожиточный минимум за IV квартал 2019 года на уровне 10,609 тыс. рублей на душу населения, 11,51 тыс. рублей — для трудоспособного населения, 8,788 тыс. рублей — для пенсионеров, 10,383 тыс. рублей — для детей.

Величина прожиточного минимума уменьшилась в IV квартале по отношению к III на 3,7% на душу населения. В III квартале он составил 11,012 тыс. рублей на душу населения, снизившись с 11,185 тыс. рублей во II квартале.