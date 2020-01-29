Бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко, его родственники и знакомые добиваются пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам дела о конфискации имущества, стоимость которого превысила 9 млрд рублей; рассмотрение назначено на 19 февраля, пишут «Ведомости» , ссылаясь на адвоката Валерию Туникову, представляющую заявителей в суде.

Пресненский суд не подтвердил фактов получения Захарченко взятки: фактически тот был осужден за воспрепятствование правосудию и получение имущественной выгоды от скидки в ресторане, но доказательства, что Захарченко являлся владельцем спорного имущества, основаны на материалах уголовного дела, на которые ссылался суд, когда делал вывод о том, что Захарченко долго скрывал от службы и общества свои незаконные доходы, подчеркивается в жалобе.

К заявлению также приложено заключение по делу за подписью экс-председателя Совета по правам человека при президенте Михаила Федотова, в котором отмечено, что с учетом принципа презумпции невиновности предъявление исков о конфискации незаконно приобретенного имущества к лицам, приговор в отношении которых не вступил в силу, а дело о приобретении имущества еще расследуется, «неправомерно и преждевременно».

СКР подтвердил коррупционное происхождение денег Захарченко Об этом рассказал заместитель председателя Следственного комитета России Игорь Краснов.

Заявители ссылаются также на определение Конституционного суда (КС), который в ноябре 2019 года отказался проверять норму антикоррупционного законодательства, позволившую конфисковать имущество не только самого Захарченко, но и его знакомых и членов семьи; КС сослался на то, что конфискация денег возможна лишь при условии доказанности их происхождения от реализации конкретного имущества, закрытый перечень которого установлен антикоррупционным законодательством; в перечне отсутствуют драгметаллы и деньги, напоминают заявители.

По словам юристов, тот факт, что доказать взятку не удалось, еще не означает дисквалификации доказательств, даже если они основаны на материалах уголовного дела, ведь суд не признал их недопустимыми; с этой точки зрения позиция Захарченко выглядит не слишком убедительно; также само решение об обращении в доход государства имущества было очень спорным: антикоррупционный закон предполагает контроль только за чиновником и ближайшими членами его семьи, а в данном случае имущество было изъято у третьих лиц после того, как их объявили номинальными владельцами, хотя закон не предусматривает понятия «номинальный держатель».