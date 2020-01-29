Арбитражный суд Амурской области отказал подконтрольной Baring Vostok компании Evison в просьбе прекратить проведение экспертизы стоимости акций банка «Восточный», она будет продолжена в ходе судебного спора о дополнительной эмиссии, пишет «Интерфакс» .

Представитель Evison Павел Дарницын пояснил в суде, что Центробанк в конце декабря прошлого года признал несостоявшимся спорный дополнительный выпуск акций, а значит, предмет спора утрачен. По его словам, даже гипотетической угрозы нарушения прав не имеется, а без материально-правового интереса нет необходимости в судебной защите. Представитель «Финвижн Холдингс» Александр Дондоков настаивал на экспертизе и продолжении судебного спора, отметив, что в иске заявлены два требования.

Представитель ЦБ Ирина Демакова, в свою очередь, заметила, что оставляет решение на усмотрение суда. По ее словам, если акционеры банка не согласны с решением совета директоров, это должно решаться за пределами рассмотрения данного иска.



Истец — компания «Финвижн Холдингс» Артема Аветисяна — требует признать недействительными решения совета директоров «Восточного» о дополнительном выпуске акций в объеме 500 млрд штук и об установлении заниженной, по мнению истца, цены размещения — 1 копейка за акцию.

В ноябре прошлого года была назначена независимая оценка акций банка, которую поручено провести до 10 декабря члену Союза судебных экспертов в Москве Василию Иллювиеву. По его просьбе экспертиза была продлена до 18 февраля. Ранее Evison заявляла об утрате смысла спора о допэмиссии, так как еще 4 октября прошлого года истек установленный положением ЦБ срок для размещения акций.