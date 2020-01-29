За год работы Системы быстрых платежей (СБП), созданной Центробанком, было проведено более 8 млн операций на почти 70 млрд рублей, сообщила директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина.

«За год работы более 8 миллионов операций на общую сумму почти 70 миллиардов рублей было совершено в системе, и этот прирост ежемесячно в среднем составляет порядка 25% как по количеству, так и по объему платежей», — сказала Бакина во время прямого эфира с пользователями соцсетей.

Система быстрых платежей — сервис, который позволяет совершать денежные переводы по номеру телефона или QR-коду. Центробанк запустил СБП 28 февраля 2019 года. На данный момент к системе подключились 38 банков, из них десять — системно значимых, более 169 банков подали заявки. Сбербанк пока к СБП не подключен. С 1 октября 2019 года к системе обязаны были подключиться все системно значимые банки, с 1 октября 2020-го — все универсальные.

До 1 января 2020 года переводы через СБП для банков были бесплатными, однако с начала года ЦБ установил тариф для кредитных организаций на уровне 0,5—3 рублей за трансакцию в зависимости от суммы перевода. Некоторые банки уже ввели комиссии за переводы для своих клиентов.