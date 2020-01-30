Банк «Открытие» запускает для клиентов из сегмента малого и среднего бизнеса программу лояльности «Деловой подход» с кешбэком. Оплачивая основные расходы виртуальной или «Универсальной» бизнес-картой, компании и индивидуальные предприниматели могут вернуть до 5% потраченных средств, уточняется в сообщении кредитной организации.

За операции по карте клиентам будут начисляться кешбэк-бонусы, которые можно конвертировать по курсу 1 бонус — 1 рубль. При этом сумма трансакций для получения бонусов за месяц должна составлять не менее 15 тыс. рублей.

Повышенный кешбэк в 5% начисляется за оплату картой бизнес-расходов на АЗС, в фастфудах и ресторанах и за покупку по бизнес-карте товаров для дома и ремонта. За все остальные операции покупки начисляется 1% кешбэка (есть операции-исключения).

Подключение клиентов, имеющих карту «Универсальная» и виртуальные карты Digital Business Card, к программе лояльности будет производиться автоматически с февраля 2020 года.



«Программа лояльности «Деловой подход» — уникальное предложение на рынке бизнес-карт. Повышенный кешбэк предоставляется по наиболее востребованным категориям, при этом для его получения клиент может использовать одновременно и привычную бизнес-карту, и новую виртуальную карту Digital Business Card», — прокомментировал заместитель начальника управления — начальник отдела развития карточных продуктов банка «Открытие» Тимур Бедрединов.