Власти не планируют предоставлять правоохранительным органам неограниченный доступ к персональным данным россиян. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства, передает ТАСС.

«То что касается информации о том, что правоохранительные органы получат неограниченный доступ к персональным данным в онлайне. Вот так это было интерпретировано. Но это совсем не соответствует действительности. Об этом и разговора не было», — сказал Мишустин.

По его словам, профильным ведомствам и их пресс-службам необходимо было подробно и быстро объяснить людям, что речь в данном случае идет не об ущемлении их прав и свобод, а исключительно об автоматизации доступа в электронном виде. «Но кто-то вот протрактовал, и потом эта информация искаженным образом была доведена до средств массовой информации. У меня большая просьба к вице-премьерам, к министерствам, к руководителям служб и агентств, что в таких случаях необходима прямая и быстрая, оперативная реакция со стороны исполнительной власти. Людям нужны детальные комментарии», — сказал он.

По словам премьер-министра, необходимо соответствующим образом организовать работу пресс-служб. «Пожалуйста, свои пресс-службы предупредите о таких случаях. Чтобы в случае, если вы по каким-то причинам не можете оперативно ответить, находитесь в командировке, они обращались в департамент пресс-службы правительства и как минимум координировали эту работу соответственно с правительством», — обратился Мишустин к участникам заседания.