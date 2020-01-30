Руснарбанк понизил ставки по всем вкладам в рублях, кроме депозита «Максимальный доход +», на 0,2 процентного пункта. По вкладу «Максимальный доход +» понижение составило 0,07 п. п.

Доходность «Накопительного» составит 5,15—5,55%, «Пенсионного» — 5,25—5,55%, а вклада «Универсальный ВИП» — 5,5—5,6% годовых. Сроки депозитов: 181, 367 и 730 дней.

По вкладу «Максимальный доход +» (на 1 098 дней) проценты начисляются по периодам. Так, средняя годовая процентная ставка за полный срок размещения средств составит 4,96%.

Проценты по всем вкладам выплачиваются ежемесячно.

«Максимальный комфорт» (на 367 дней) открывается под 4,7—5,2% годовых. Проценты выплачиваются ежемесячно или ежемесячно капитализируются.

Минимальная сумма всех вкладов, кроме «Универсального ВИП», составляет 10 тыс. рублей. По «Универсальному ВИП» минимальная сумма равна 3 млн рублей.



Пополнять можно все депозиты, кроме вклада «Максимальный доход +».

