Никулинский суд Москвы, почти год рассматривавший уголовное дело в отношении бывшего совладельца и председателя совета директоров банка «Клиентский» Александра Кленовского, в итоге вернул дело в прокуратуру, пишет «Коммерсант» . Экс-руководитель кредитного учреждения обвиняется в растрате более 100 млн рублей и их легализации. Суд посчитал, что следствие не представило доказательств наличия в банке подобной суммы.

Версия Главного следственного управления Следственного комитета России (СКР) заключается в том, что незадолго до краха банка в 2015 году Александр Кленовский вместе с другим совладельцем и председателем правления «Клиентского» Андреем Лопатовым, а также заместителем последнего Ильей Волосевичем создали организованную преступную группу с целью хищения средств вкладчиков. Так, чуть более 100 млн рублей были перечислены на расчетные счета подконтрольных ООО «Сантек» и ООО «Простаринжиниринг» под видом исполнения договоров кредитования, которые изготовили сами фигуранты. После перечисления денег документы, связанные с этими договорами, исчезли, так же как и 90% оригиналов всех кредитных досье банка.

Экс-совладелец банка «Клиентский» обвиняется в растрате более 100 млн рублей Александр Кленовский обвиняется в двух эпизодах особо крупной растраты и легализации преступно нажитых средств.

Из фигурантов дела удалось задержать лишь Александра Кленовского, причем и его Басманный суд арестовал только после четвертого ходатайства следствия. Бывший основной акционер банка Андрей Лопатов уехал в США, а Илья Волосевич — в Ригу.

Результатами расследования остались недовольны вкладчики, которых не признали потерпевшими по делу, таковым является только сам банк. Также бывшие клиенты банка отмечают, что следствие не инициировало арест зарубежного имущества фигурантов, хотя ее стоимость позволила бы возместить пострадавшим значительную часть потерь.