Рейтинговое агентство «Эксперт РА» понизило рейтинг кредитоспособности Ставропольпромстройбанка до уровня «ruB». Прогноз по рейтингу изменен с «негативного» на «стабильный».

До этого у банка был рейтинг «ruB+», свидетельствует информация на сайте агентства.

«Снижение рейтинга отражает ухудшение показателей качества активов и операционной эффективности кредитной организации, что оказало давление на капитал и привело к переходу банка на базовую лицензию. Рейтинг банка обусловлен слабой оценкой рыночных позиций, приемлемой позицией по капиталу, невысоким качеством активов, адекватной ликвидной позицией, а также консервативной оценкой уровня корпоративного управления и риск-менеджмента», — поясняется в релизе «Эксперт РА».

Ставропольпромстройбанк специализируется на кредитовании и расчетно-кассовом обслуживании юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Слабая оценка рыночных позиций обусловлена незначительными масштабами бизнеса кредитной организации и повышенной концентрацией деятельности на одном регионе. Кроме того, для банка характерна невысокая диверсификация бизнеса по сегментам кредитного риска, обусловленная значительным объемом вложений в высоколиквидные активы в виде депозитов, размещенных в Банке России, указывают эксперты.

Нормативы достаточности капитала и буфер абсорбции убытков находятся у банка на приемлемом уровне, однако за последний год отмечается тенденция к их снижению. При этом капитал банка с начала 2019 года сократился на 9,7%, что привело к переходу кредитной организации на базовую лицензию в августе 2019 года. Аналитики отмечают низкую рентабельность деятельности банка. Также бизнес характеризуется снижением операционной эффективности.

Основу активов банка составляет ссудный портфель (43% валовых активов на 1 декабря 2019 года), качество которого оценивается агентством консервативно: уровень просроченной задолженности по кредитам, выданным юрлицам и ИП, увеличился с 2,8% на начало прошлого года до 13,1% на 1 декабря; доля просроченной задолженности по кредитам, выданным физлицам, сохраняется на высоком уровне в 9,3%. В 2019 году банк заключил ряд сделок по переуступке проблемной ссудной задолженности, что позволило восстановить резервы по данным активам и оказало положительное влияние на финансовый результат. В структуре активов банка также выделяется имущество, представленное в большей части изъятыми залогами, но с начала 2019 года объем непрофильных активов уменьшился.

Банк располагает существенным запасом балансовой ликвидности, а также имеет источники дополнительной ликвидности в виде высоколиквидных ценных бумаг, под залог которых он может привлечь кредиты в рамках сделок РЕПО. Основу ресурсной базы формируют средства юрлиц (порядка 52% привлеченных средств на 1 декабря), а средства физлиц, включая ИП, составляют около 44%. Агентством положительно оценивается невысокая стоимость фондирования (4,6% по средствам физлиц и ИП за III квартал 2019 года в годовом выражении, 2,3% по привлеченным средствам юрлиц).



«Эксперт РА» консервативно оценивает уровень корпоративного управления и риск-менеджмента, что обусловлено низкой рентабельностью банка и слабой результативностью кредитной политики вследствие высокого уровня генерации проблемных ссуд. Кроме того, специализация банка на РКО и наличие собственной службы инкассации сопряжены с поддержанием высокой доли наличных денежных средств в активах и с интенсивным наличным денежным оборотом, что, по мнению агентства, повышает операционные и регулятивные риски, а также требует от банка дополнительных мер по контролю данных операций. Заложенные в стратегию банка показатели, по мнению аналитиков, не являются достаточными для усиления его конкурентных позиций в перспективе нескольких лет.